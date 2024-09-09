Украина потеряла более 11,4 тыс. человек за время боевых действий на курском направлении
16:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона потеряла более 11,4 тыс. человек за время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — сказали в ведомстве.
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