Расходы США на обслуживание государственного долга уже превысили оборонный бюджет — Маск

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплаты процентов по госдолгу уже превысили оборонный бюджет США. Об этом в интервью подкасту All-In сообщил американский предприниматель Илон Маск.

«Америка стремительно банкротится, — подчеркнул он. — А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет». По словам Маска, бюджет Пентагона составляет $1 трлн в год. Маск также отметил, что, если республиканец Дональд Трамп победит на выборах президента, «появится возможность провести редкое дерегулирование и сокращение размера правительства».