Расходы США на обслуживание государственного долга уже превысили оборонный бюджет — Маск
12:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выплаты процентов по госдолгу уже превысили оборонный бюджет США. Об этом в интервью подкасту All-In сообщил американский предприниматель Илон Маск.
«Америка стремительно банкротится, — подчеркнул он. — А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет». По словам Маска, бюджет Пентагона составляет $1 трлн в год. Маск также отметил, что, если республиканец Дональд Трамп победит на выборах президента, «появится возможность провести редкое дерегулирование и сокращение размера правительства».
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