Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024» — Путин
17:12 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.
«Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи, — заявил верховный главнокомандующий. — Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море».
По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях «Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей», в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.
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