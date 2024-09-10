Израиль стремится превратить Западный берег реки Иордан в Газу — Боррель
20:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские власти стремятся создать на Западном берегу реки Иордан такую же обстановку, как и в секторе Газа, а также препятствуют созданию независимого палестинского государства. Такое мнение высказал верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел, которое проходит в египетской столице.
«Нынешнее израильское правительство стремится превратить территорию Западного берега реки Иордан в Газу „, — указал Боррель, слова которого привел телеканал „Аль-Кахира аль-Ихбария“. По его мнению, „из-за действий правительства [Израиля под руководством Биньямина] Нетаньяху нынешний конфликт в секторе распространяется и на Западный берег Иордана, и на юг Ливана“. Как считает Боррель, ухудшению ситуации на Западном берегу Иордана способствует и политика израильских властей по расширению сети еврейских поселений в этой части палестинских территорий.
Боррель добавил, что, по его убеждению, «сторонники жесткой линии в израильском правительстве всячески препятствуют созданию [независимого] палестинского государства». Он подтвердил поддержку Европейским Союзом усилий стран-посредников на непрямых переговорах между радикалами Газы и израильской стороной, направленных на скорейшее заключение соглашения о прекращении огня в секторе.
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