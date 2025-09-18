Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков

13:25

В дни фестиваля «Лето в Москве» жители столицы передали в «Домики добра» более 16 тыс. подарков в формате гуманитарной помощи. Москвичи приносили продукты и вещи для их отправки участникам специальной военной операции (СВО) и детям из новых регионов, а также зоотоваров для животных в «Домиках добра» проекта «Москва помогает».

«Мамы с детьми приносили игрушки и товары для учебы, – отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. - Бабушки с внуками – сладости, игры и книжки. Семьи, школьники, студенты, столичные организации активно участвовали в сборе помощи».

В «Домиках добра» дежурили волонтеры, которые принимали средства личной гигиены, носки, сладости, игрушки, книги, корма, а также открытки с пожеланиями. Больше всего подарков (более 10,4 тыс.) собрали детям, живущим в новых регионах. Участникам специальной военной операции отправили более 4,9 тыс. подарков. Животным из приютов собрали более 1,4 тыс. зоотоваров.

Московские волонтеры Москвы лично отвозили подарки адресатам. Например, в июле доставили более 2 т тонн товаров для питомцев белгородского центра помощи животным «Причал», а ко Дню Государственного флага РФ привезли более 10 тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики.