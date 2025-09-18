На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин
12:20 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти направят порядка 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов, рассчитанных до 2030 года. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
«Началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны», — сказал глава кабмина.
НОВОСТИ
- 13:32 18.09.2025
- Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
- 13:25 18.09.2025
- Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков
- 13:20 18.09.2025
- Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
- 13:10 18.09.2025
- Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
- 13:00 18.09.2025
- Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер
- 12:32 18.09.2025
- Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов
- 12:05 18.09.2025
- Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ — Клишас
- 12:00 18.09.2025
- Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT
- 11:32 18.09.2025
- Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин
- 11:20 18.09.2025
- В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать