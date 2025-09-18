0
На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин

12:20 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти направят порядка 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов, рассчитанных до 2030 года. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«Началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны», — сказал глава кабмина.

