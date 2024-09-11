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Путин назвал хорошим прогноз урожая зерновых в РФ и экспортный потенциал в 60 млн тонн

17:40 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин похвалил показатели урожая зерновых в стране и назвал хорошим экспортный потенциал в 60 млн тонн. Данные по сельскому хозяйству глава государства обсудил с главой Минсельхоза Оксаной Лут на совещании с членами правительства России.

Путин уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 млн тонн против 148 млн год назад, а внутреннее потребление — до 90 млн тонн.

«У нас экспортный потенциал сохраняется свыше 40 млн тонн плюс переходящие остатки?» — поинтересовался Путин у Лут. Та подтвердила, что РФ может «себе позволить экспортировать 60 млн». «Хорошо, — похвалил президент. — В целом, вот, если будет по прогнозу, — результат хороший».

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