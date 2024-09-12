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НОВОСТИ

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью

11:05 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена утром в небе над Курской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.

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