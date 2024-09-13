Нидерланды в ближайшее время объявят о кризисе с предоставлением убежища

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды в самое ближайшее время намерены объявить о кризисе с предоставлением беженцам убежища. Об этом заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Марьолейн Фабер, чьи слова приводит газета Trouw.

Выступая в ходе парламентских дебатов, она отметила, что правительство при этом изначально не будет добиваться одобрения парламента. Вместо этого премьер-министр задействует закон о чрезвычайном положении, который позволяет издавать королевский указ и принимать соответствующие меры без поддержки со стороны главного законодательного органа страны. Подобная схема также использовалась во время коронавирусного кризиса.

По словам Фабер, это позволит немедленно прекратить выдачу постоянных видов на жительство, ограничить воссоединение семей и ускорить рассмотрение заявок о предоставлении убежища. Королевский указ «приостановит действие определенных частей закона об иностранцах», пояснила министр, представляющая крайне правую Партию свободы.

«Тем самым правительство сможет официально объявить о кризисе с предоставлением убежища и преодолеть самое серьезное препятствие на пути к реализации самой строгой политики в области предоставления убежища и миграции», — подчеркивается в публикации.

При этом издание отмечает, что, хоть королевский указ не требует предварительного одобрения депутатов, парламент не отстраняется от принятия решения навсегда. После официальной публикации указа правительство должно представить закон в парламент, чтобы утвердить срок его действия на более длительный период. Таким же образом принимались новые меры и во время пандемии коронавируса. Однако при этом, пока закон не будет отклонен, королевский указ остается в силе, заметила Фабер. «Так работает закон о чрезвычайном положении в Нидерландах, который был принят демократическим путем, — подчеркнула она. — Все это законно».

У оппозиционных партий эти планы вызвали возмущение. По мнению ряда депутатов, подобные действия правительства являются антидемократичным и вызывают тревогу. Они убеждены, что вопрос требует обсуждения и одобрения со стороны парламента.