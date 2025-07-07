В аэропорту Горно-Алтайск открыли новый терминал прилета для внутренних рейсов
11:08 07.07.2025
В рамках масштабной программы модернизации и строительства новой инфраструктуры аэропорта Горно-Алтайск реализован важный этап — открылся отдельный пассажирский терминал прилета для внутренних линий.
6 июля пассажиры рейса SU-1518 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Горно-Алтайск стали первыми посетителями терминала, в новом терминале их встретили традиционным алтайским музыкальным приветствием.
Открытие отдельного терминала прилета позволит разгрузить действующий аэровокзал в условиях постоянно увеличивающего пассажиропотока и развития маршрутной сети аэропорта. Это станет эффективной мерой поддержки высокого качества обслуживания пассажиров до открытия нового аэровокзального комплекса, строительство которого должно завершиться к концу 2027 года.
Напомним, что марте этого года АО «Аэропорт Горно-Алтайск» (входит в Группу Сбер) и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры, в том числе реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайск. Также в декабре 2024 года началось проектирование нового аэровокзального комплекса — здания с уникальным архитектурным обликом, которое позволит обслуживать до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 пассажиров в час на международных. Пока эти инфраструктурные проекты находятся на стадии реализации, мощности действующего пассажирского терминала в аэропорту Горно-Алтайск не хватает для обслуживания возрастающего количества рейсов.
«До сегодняшнего дня все обслуживание пассажиров и багажа производилось в одном терминале, площади которого не отвечают текущим объемам перевозок. Благодаря открытию отдельного временного терминала прилета и выдачи багажа мы стали оказывать современный и качественный сервис, развели потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров. Площадь нового терминала прилета в пять раз больше прежнего зала, в нем работает полностью автоматизированная, вместительная лента выдачи багажа, установлен банкомат и появится кофейня от наших стратегических партнеров», — прокомментировал генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.
Новая лента выдачи может обслуживать до 1000 единиц багажа в час — в четыре раза больше, чем прежнее оборудование. Кроме того, система обработки багажа позволяет производить настройку режима выдачи багажа в зависимости от грузопотока, а для негабаритного багажа используется отдельная линия. Для удобства пассажиров и оперативного решения вопросов, связанных с повреждением или неприбытием багажа, в зале прилета предоставляется сервис Lost&found.
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