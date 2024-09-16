Суд в Новосибирске назначил 13 лет колонии заложившему бомбу в здание военкомата

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2-й Восточный военный окружной суд назначил 13 лет колонии Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заложил самодельное взрывное устройство в здание военкомата Новосибирска в декабре 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

«2-м Восточным окружным военным судом Е. Ряполов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных 10 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей», — сообщили в УФСБ.

Взрывное устройство было обнаружено в военкомате Новосибирска 5 декабря 2023 года. По данным правоохранителей, он попытался совершить террористический акт с целью воспрепятствования проведению специальной военной операции, однако не смог довести умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.