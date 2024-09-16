Суд в Новосибирске назначил 13 лет колонии заложившему бомбу в здание военкомата
12:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
2-й Восточный военный окружной суд назначил 13 лет колонии Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заложил самодельное взрывное устройство в здание военкомата Новосибирска в декабре 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.
«2-м Восточным окружным военным судом Е. Ряполов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных 10 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей», — сообщили в УФСБ.
Взрывное устройство было обнаружено в военкомате Новосибирска 5 декабря 2023 года. По данным правоохранителей, он попытался совершить террористический акт с целью воспрепятствования проведению специальной военной операции, однако не смог довести умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать