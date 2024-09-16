14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводные атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике. Маршрут проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях, сообщили в Минобороны РФ.

«В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота, в соответствии с планом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) „Океан — 2024“, осуществили подледный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Император Александр III“ и атомный подводный крейсер „Красноярск“. Маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяженность маршрута перехода составила более 4 000 морских миль. Сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета „Гремящий“ при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район», — говорится в сообщении.