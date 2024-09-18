Финляндия и Эстония должны иметь план по запрету флота РФ на Балтике — главком Эстонии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия и Эстония наращивают сотрудничество в области морской обороны и должны разработать более конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе. Такое мнение высказал в интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

«Это проблема соседа, что в основном страны — члены НАТО сейчас полностью контролируют Финский залив. Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море. В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — сказал Мерило.

Журналисты издания уточнили, в какой ситуации это может произойти.

«Закрытие Финского залива? Закрытие Финского залива стратегически зависит от ситуации с безопасностью. Если возникнет опасность и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя», — ответил главком.