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Израиль считает, что реальное число погибших Ливане в несколько раз выше — СМИ

09:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля полагают, что реальное число погибших в результате массовых взрывов пейджеров, раций и других электронных устройств в Ливане в несколько раз выше, чем было объявлено. Такую оценку, не указывая своих источников, приводит известный израильский журналист-расследователь Ронен Бергман.

«Число погибших исчисляется многими десятками, если не более», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Бергман отметил, что взрывы также нанесли «значительный ущерб» формированию «Радван» — элитному подразделению спецназа «Хезболлах». По данным журналиста, оно могло потерять большую часть своего руководства.

Бергман является известным в Израиле журналистом и военным аналитиком, который сотрудничает с газетой The New York Times и израильским изданием Yedioth Ahronoth.

Власти Израиля свою возможную причастность к взрывам в Ливане не комментируют.

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