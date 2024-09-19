Израиль считает, что реальное число погибших Ливане в несколько раз выше — СМИ
09:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля полагают, что реальное число погибших в результате массовых взрывов пейджеров, раций и других электронных устройств в Ливане в несколько раз выше, чем было объявлено. Такую оценку, не указывая своих источников, приводит известный израильский журналист-расследователь Ронен Бергман.
«Число погибших исчисляется многими десятками, если не более», — приводит его слова газета The Times of Israel.
Бергман отметил, что взрывы также нанесли «значительный ущерб» формированию «Радван» — элитному подразделению спецназа «Хезболлах». По данным журналиста, оно могло потерять большую часть своего руководства.
Бергман является известным в Израиле журналистом и военным аналитиком, который сотрудничает с газетой The New York Times и израильским изданием Yedioth Ahronoth.
Власти Израиля свою возможную причастность к взрывам в Ливане не комментируют.
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