Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество многодетных семей в России за последние 10 лет увеличилось в два раза, по итогам прошлого года каждый четвертый ребенок воспитывался в семье с тремя и более детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«За последние 10 лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза. По итогам 2023 года в семьях с тремя и более детьми воспитывается каждый четвертый российский ребенок», — сказал он.