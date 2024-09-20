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Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье

13:20 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество многодетных семей в России за последние 10 лет увеличилось в два раза, по итогам прошлого года каждый четвертый ребенок воспитывался в семье с тремя и более детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«За последние 10 лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза. По итогам 2023 года в семьях с тремя и более детьми воспитывается каждый четвертый российский ребенок», — сказал он.

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