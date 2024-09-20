0
0
22
НОВОСТИ

Болгария потребует от ЕС прекратить ввоз украинских яиц — СМИ

17:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария потребует от Евросоюза прекратить импорт украинских яиц на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил портал Болгарского национального радио со ссылкой на заявление и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова.

В августе Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней и заявила о возможных протестах, если мера не будет принята. Согласно организации, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 20.09.2024
Канцлер ФРГ Шольц рискует повторить судьбу Байдена — Politico
0
108
16:12 20.09.2024
ЕС намерен с января 2025 года продлить заморозку активов центробанка РФ на 36 месяцев
0
142
16:02 20.09.2024
Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
134
16:00 20.09.2024
Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует до 600 млрд рублей
0
163
15:32 20.09.2024
53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ
0
172
15:12 20.09.2024
Дефицит бюджета Украины на следующий год составит 19,4% ВВП
0
178
15:00 20.09.2024
Численность занятых женщин в РФ составляет 36,5 млн — Котяков
0
214
14:41 20.09.2024
Киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице — Собянин
0
211
14:32 20.09.2024
Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 15,3 тыс. военных — МО РФ
0
253
14:12 20.09.2024
Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 млрд евро
0
263

Возврат к списку