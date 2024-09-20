Болгария потребует от ЕС прекратить ввоз украинских яиц — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария потребует от Евросоюза прекратить импорт украинских яиц на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил портал Болгарского национального радио со ссылкой на заявление и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова.

В августе Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней и заявила о возможных протестах, если мера не будет принята. Согласно организации, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.