Болгария потребует от ЕС прекратить ввоз украинских яиц — СМИ
17:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария потребует от Евросоюза прекратить импорт украинских яиц на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил портал Болгарского национального радио со ссылкой на заявление и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова.
В августе Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней и заявила о возможных протестах, если мера не будет принята. Согласно организации, появившиеся на болгарском рынке украинские яйца на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.
НОВОСТИ
- 16:32 20.09.2024
- Канцлер ФРГ Шольц рискует повторить судьбу Байдена — Politico
- 16:12 20.09.2024
- ЕС намерен с января 2025 года продлить заморозку активов центробанка РФ на 36 месяцев
- 16:02 20.09.2024
- Лада Дэнс посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 16:00 20.09.2024
- Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует до 600 млрд рублей
- 15:32 20.09.2024
- 53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ
- 15:12 20.09.2024
- Дефицит бюджета Украины на следующий год составит 19,4% ВВП
- 15:00 20.09.2024
- Численность занятых женщин в РФ составляет 36,5 млн — Котяков
- 14:41 20.09.2024
- Киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице — Собянин
- 14:32 20.09.2024
- Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 15,3 тыс. военных — МО РФ
- 14:12 20.09.2024
- Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 млрд евро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать