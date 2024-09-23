Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень
10:05 23.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень. На ВДНХ температура опустилась до +2,2 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом, по его словам, на юге города, в Бутове, воздух остыл до ноля градусов, а самым «морозным» местом в Московской области стал местный «полюс» холода — посёлок Черусти, где зафиксировали -4,1 градуса.
Метеоролог отметил, что зона заморозков охватила Центральную Россию, северо-запад страны, Верхнее и Среднее Поволжье, а также Оренбуржье.
Ранее Гидрометцентр предупреждал жителей европейской части страны о резком похолодании из-за арктического вторжения. "Говорит Москва"
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