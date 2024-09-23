Испанские аграрии устроили акцию протеста с призывом регулировать цены на украинское зерно

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники испанской сельскохозяйственной организации Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos устроили акцию протеста. Они требуют, чтобы власти приняли меры на фоне увеличения импорта зерна с Украины.

«Мы уже находимся перед [штаб-квартирой] Еврокомиссии с просьбой установить справедливые цены на зерновые и регулировать импорт с Украины», — говорится в публикации организации в соцсети X. По ее мнению, чрезмерный импорт агропродовольственной продукции создает «недобросовестную конкуренцию с европейским производством, особенно зерновыми с Украины». По версии аграриев, это также влияет на их заработок.