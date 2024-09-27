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Сигэру Исиба избран главой правящей партии Японии и станет новым премьером страны

10:20 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября станет новым премьером страны. Во втором туре голосования он набрал 215 из 415 голосов однопартийцев.

Вышедшая с ним во второй тур министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити набрала 194 из 415 голосов. Во втором туре голосовали 368 действующих депутатов ЛДП, а региональными ячейками было отдано 47 голосов по числу префектур в Японии.

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