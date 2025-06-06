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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Даниила Московского

12:05 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в пятницу в Минске высшую награду Русской православной церкви, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Патриарх вручил президенту орден святого Даниила Московского I степени - высшую награду Русской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

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