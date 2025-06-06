США возобновят разработку гиперзвуковых ракет ARRW для стратегической авиации — Defense One

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) США возобновят программу разработки гиперзвуковых ракет ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) для оснащения бомбардировщиков стратегической авиации после перерыва, связанного с неоднозначными результатами испытаний. Об этом со ссылкой на начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина сообщил американский портал Defense One.

По его словам, средства на возобновления программы будут заложены в бюджет ВВС в этом году.

Сама программа была запущена в 2018 году, тогда был заключен контракт с оборонной корпорацией Lockheed Martin на разработку и проведение испытаний ракеты на сумму $480 млн. В 2023 году прошли последние испытания ракетной системы, результаты которых были названы противоречивыми, после этого финансирование дальнейших работ по проекту было остановлено.

Согласно проекту, ракета ARRW должна иметь скорость, в пять раз превышающую скорость звука — после запуска с борта самолета она должна уходить в околокосмическое пространство, а затем с этой высоты атаковать цель на земле. Предполагается, что маневренные особенности ракеты должны делать практически невозможным ее перехват.

Параллельно ВВС США вели работу над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) для оснащения самолетов тактической авиации F-15EX и F-35A/C. Данная программа не останавливалась, и работы над ее реализацией. Перед остановкой программы ARRW руководство ВВС США отмечало, что склонно сделать выбор в пользу HACM.