Движение полностью восстановили на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области
12:20 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
«Движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:32 06.06.2025
- Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула и станет сэром — The Sun
- 12:05 06.06.2025
- Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Даниила Московского
- 12:00 06.06.2025
- США возобновят разработку гиперзвуковых ракет ARRW для стратегической авиации — Defense One
- 11:32 06.06.2025
- Медведев «перевел» отрывок из повести Гоголя на язык зумеров
- 11:20 06.06.2025
- Наличие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку в обществе — Крашенинников
- 11:05 06.06.2025
- Гуцул заявила, что суд не стал вызывать свидетелей, которые могли доказать ее невиновность
- 11:00 06.06.2025
- Белый дом готовится к «затяжной войне» против Маска — NYT
- 10:32 06.06.2025
- Дания направляет в Гренландию F-16, два вертолета и фрегат
- 10:20 06.06.2025
- Глава МИД Франции заявил, что не знает, сколько французов воюют на Украине
- 10:08 06.06.2025
- Композитор Петр Дранга и GigaChat завершили оперу Чайковского «Мандрагора»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать