Движение полностью восстановили на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

«Движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено», — говорится в сообщении.