Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула и станет сэром — The Sun
12:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшему капитану сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхэму будет присвоено рыцарское звание. Об этом сообщила газета The Sun.
По ее данным, имя 50-летнего футболиста, выступавшего за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси», будет внесено в наградной список, который распространят на следующей неделе по случаю дня рождения короля Карла III. Фактический день рождения монарха — 14 ноября, однако по традиции, устоявшейся с 1748 года, глава государства также празднует официальный день рождения летом. В случае с Карлом III, это одна из суббот в июне, в этом году — 14 июня.
После того, как Бекхэму будет присвоен титул, он сможет пользоваться почетным титулом «сэр», а его супруга Виктория Бекхэм (в девичестве Адамс), бывшая участница поп-группы Spice Girls, титулом «дама».
В 2003 году Бекхэм стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, церемонию награждения провела королева Елизавета II (1926-2022).
По данным газеты, совместное состояние четы Бекхэмов оценивается примерно в 500 млн фунтов стерлингов ($675 млн).
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