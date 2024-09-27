Сербия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Грузии — МИД
11:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили заявил о том, что отношения двух стран постоянно развиваются, а также напомнил, что балканская республика безоговорочно выступает за территориальную целостность Грузии. Об этом говорится в опубликованном заявлении сербского МИД.
«Традиционно дружественные, отношения между Сербией и Грузией постоянно развиваются», — отметил Джурич, добавив, что регулярные визиты официальных лиц двух стран могли бы придать «дополнительный импульс их дальнейшему укреплению».
«Глава сербской дипломатии поблагодарил Грузию за принципиальную и последовательную позицию по непризнанию односторонне провозглашенной независимости так называемого Косова, подчеркнув, что Сербия оказывает полную и безоговорочную поддержку сохранению суверенитета и территориальной целостности Грузии», — отметили в МИД.
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