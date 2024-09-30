Более 5 тыс. родителей в РФ оштрафованы за оставление детей без присмотра на водоемах
13:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 5 тыс. родителей и опекунов оштрафованы за оставление детей без присмотра на водоемах с начала 2024 года, сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
«С начала 2024 года проведено почти 140 тыс. патрулирований с участием общественных организаций, органов исполнительной власти субъектов РФ, внештатных общественных инспекторов. Уполномоченными лицами за оставление детей у водоемов без присмотра родителей и представителей несовершеннолетних с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 5 074 человека» — сказал он.
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