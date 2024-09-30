0
0
112
НОВОСТИ

Более 5 тыс. родителей в РФ оштрафованы за оставление детей без присмотра на водоемах

13:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 5 тыс. родителей и опекунов оштрафованы за оставление детей без присмотра на водоемах с начала 2024 года, сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

«С начала 2024 года проведено почти 140 тыс. патрулирований с участием общественных организаций, органов исполнительной власти субъектов РФ, внештатных общественных инспекторов. Уполномоченными лицами за оставление детей у водоемов без присмотра родителей и представителей несовершеннолетних с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 5 074 человека» — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 30.09.2024
Призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения призывных комиссий — Генштаб
0
38
14:00 30.09.2024
Свыше 1,3 трлн руб. будет направлено на дополнительные программы льготной ипотеки — Минфин
0
73
13:32 30.09.2024
Риски начала большой войны на Ближнем Востоке весьма высокие — Песков
0
125
13:05 30.09.2024
ВВП РФ в 2024 году вырастет на 3,9%
0
153
13:00 30.09.2024
ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР
0
148
12:32 30.09.2024
ВС РФ ракетным ударом уничтожили 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
0
251
12:20 30.09.2024
Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгограде, есть пострадавшие
0
218
12:05 30.09.2024
Украинцам не покажут полностью «план Зеленского» — Ермак
0
273
12:00 30.09.2024
Израиль сменил стратегию в отношении «Хезболлах» на упреждающие удары — WSJ
0
252
11:32 30.09.2024
ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии
0
261

Возврат к списку