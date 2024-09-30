Песков переадресовал в МО РФ вопрос, будут ли срочников направлять под Курск

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос, будут ли призванных в рамках осеннего призыва срочников направлять в приграничные регионы, включая Курскую область, необходимо задать Минобороны РФ, а не Кремлю. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это надо в Минобороны уточнить, а не у нас. Это же тема Минобороны», — сказал он.