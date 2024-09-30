Волонтеры «Роснефти» собрали 300 кг мусора во время плоггинг-забега в Измайловском парке

15:08

В московском парке «Измайловский» волонтеры «Роснефти» устроили плоггинг-забег – экологическую акцию, во время которой волонтеры собирают мусор во время кросса. В забеге участвовали более 150 сотрудников компании и членов их семей, пробежавшие по маршруту протяженностью более 6 км. Они собрали около 300 кг мусора. Плоггинг-забеги «Роснефть» в регионах присутствия компании проводят ежегодно. В столице в нынешнем году эковолонтеры уже собрали мусор в московском парке «Фили».

Напомним, «Роснефть» активно популяризирует культуру здорового образа жизни, поддерживая профессиональный и любительский спорт, а также выполняет множество экологических программ. Плоггинг позволяет совместить два этих важных направления. Участники забегов во время прохождения дистанции собирают мусор - такие акции позволяют улучшать экологическую ситуацию и объединять людей, которые занимаются физкультурой на свежем воздухе.

В рамках корпоративной волонтерской программы «Роснефти» «Платформа добрых дел» за шесть месяцев 2024 года удалось организовать примерно 800 различных акций. В них участвовали более 50 тыс. сотрудников компании.

Волонтерские проекты «Роснефти» отмечены и региональными и федеральными наградами. Например, в нынешнем году Сызранский нефтеперерабатывающий завод получил премию «Экоравновесие» за вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, восстановление лесов и озеленение Сызрани. Компания «СамараНИПИнефть» была первой в двух номинациях всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей среди организаций. А Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал лауреатом конкурса «Коммерсантъ - Волга» в номинации «Экологическое воспитание».