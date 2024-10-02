Тегеран ударит по союзникам Израиля в регионе в случае их нападения на Иран — Генштаб

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана после ракетного удара по израильской территории предостерег союзников Израиля от вступления в прямое военное столкновение с исламской республикой.

«В случае прямого участия союзников режима в агрессии и нападении на Иран вооруженные силы исламской республики подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне, [эта атака] заставит их раскаяться», — приводит телеканал IRIB заявление ведомства.