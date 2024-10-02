Отношения с РФ важны, даже если есть абсолютные разногласия — посольство Израиля в Москве

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Израилем и РФ значимы и важны, даже если есть абсолютные разногласия. Об этом заявили ТАСС в посольстве Израиля в Москве.

«Отношения между Израилем и Россией важны и значимы, даже если есть ключевые вопросы, по которым наши позиции абсолютно не совпадают», — отметили в дипмиссии.