Отношения с РФ важны, даже если есть абсолютные разногласия — посольство Израиля в Москве
11:20 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между Израилем и РФ значимы и важны, даже если есть абсолютные разногласия. Об этом заявили ТАСС в посольстве Израиля в Москве.
«Отношения между Израилем и Россией важны и значимы, даже если есть ключевые вопросы, по которым наши позиции абсолютно не совпадают», — отметили в дипмиссии.
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