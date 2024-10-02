Иран подготовил сотни ракет на случай ответа Израиля или США — NYT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские военные держат наготове сотни ракет на тот случай, если Израиль или Соединенные Штаты решат ответить на ракетный обстрел исламской республики. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По информации издания, эти ракеты размещены у западных границ исламской республики.