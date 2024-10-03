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Солисты «Москонцерта» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

17:11 03.10.2024

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывали заслуженные артисты России, солисты «Москонцерта» Валентина Воронина и Геннадий Шишлин. Они выступили перед потенциальными военнослужащими и горожанами, заключившими контракт с Минобороны РФ.

Артисты были впечатлены организацией работы центра. «Я в восторге от призывного пункта. Все до мелочей решено. Я посмотрела, какое техническое оснащение – ну просто все великолепно и четко, профессионально, быстро», – сообщила Воронина. Она пожелала военнослужащим вернуться домой с победой. «Я хочу им пожелать, чтобы они ни за что не волновались, потому что все сделано для того, чтобы их семьи были защищены. Самое главное, чтобы они понимали, что мы их ждем с победой, чтобы они берегли себя. Мы гордимся ими», – заявила артистка.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожан ждут в пункте по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 9:00 до 16:00, по воскресеньям – с 9:00 до 15:00. Предварительная запись на посещение пункта отбора открыта на портале mos.ru. Те, кому нужна консультация по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей, могут получить ее на горячей линии по номеру 117. Также информацию по этой теме может предоставить чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

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