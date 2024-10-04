НАТО на фоне неудач Киева толкает его к диверсионно-террористической войне — глава ФСБ
10:32 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО на фоне неудач Киева на фронте толкает его к активизации диверсионно-террористической войны. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, проходящем в Астане.
«Несмотря на масштабные поставки западного вооружения, военной и специальной техники, ВСУ не удается решить поставленные задачи в зоне СВО», — подчеркнул он. «В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, актам устрашения мирного населения», — отметил глава ФСБ.
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