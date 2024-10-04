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Если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, Минск поддержит украинцев — Лукашенко

15:32 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если поляки попытаются оттяпать запад Украины, белорусская сторона окажет украинцам поддержку.

Как сообщает агентство БелТА, белорусский лидер отметил, что в основе претензий со стороны Польши лежит желание прихватить западную часть Украины.

«Как Западную Беларусь, так и Западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы», — заявил белорусский лидер в ходе поездки в Брестскую область.

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