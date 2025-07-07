В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента России поздравляет Геннадия Зюганова с переизбранием на съезде председателем ЦК КПРФ. В присутствии же представителей Кремля на партийных мероприятиях нет ничего особенного, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием, — заявил Песков. — Так решили партийцы: [КПРФ -] это партия со своими процедурами, со своими традициями».