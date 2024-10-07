ВС РФ освободили Гродовку в ДНР
13:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в министерстве.
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