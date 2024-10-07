Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел примерно в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

Как отмечает агентство, инцидент произошел пять дней спустя после двух взрывов, прогремевших у здания израильского диппредставительства. «Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством. Нет никаких признаков того, что это так», — сказала журналистам инспектор полиции Копенгагена Трине Мёллер.