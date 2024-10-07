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Финансовая помощь Запада Киеву за 9 месяцев составила 60% годовой потребности

22:40 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы поступления западной финансовой помощи Киеву в этом году упали на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила украинская версия журнала Forbes.

По его данным, в текущем году Украина рассчитывает привлечь $41 млрд из-за рубежа, однако за 9 месяцев поступило только 60% этого объема, тогда как в прошлом году за этот же период Киев получил 75% из $42,6 млрд внешнего финансирования. В связи с этим издание выразило сомнения, что украинские власти успеют закрыть все дыры в бюджете 2024 года за счет внешних источников.

В сентябре были приняты поправки к текущему бюджету, предусматривавшие увеличение расходов на 428 млрд гривен ($10,39 млрд). Правительство Украины не корректировало план внешних заимствований, но решило в дополнение к повышению налогов допечатать облигации внутреннего займа на 216 млрд гривен ($5,25 млрд). Чтобы обеспечить их размещение, ужесточены правила резервирования для банков.

В Киеве неоднократно настаивали на способности самостоятельно покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. При этом проблема наполняемости бюджета становится для украинских властей все острее. Правительство внесло в Верховную раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в размере 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа проекта, госдолг Украины к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов.

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