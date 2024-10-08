Иран даст «сокрушительный ответ» странам, помогавшим Израилю сбивать иранские ракеты

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран жестко ответит странам, которые оказали Израилю помощь в отражении недавней ракетной атаки Тегерана по израильской территории. Об этом заявил председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (имеется в виду Израилю — прим. ТАСС) в перехвате иранских ракет в ходе операции „Правдивое обещание — 2“, должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа и они получат сокрушительный ответ в назначенное время», — сказал депутат в комментарии иранскому порталу RoozPlus. По информации портала, Азизи имел в виду страны Запада, в том числе Великобританию.