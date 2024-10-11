10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при начале атаки на приграничье Курской области намеренно уничтожили артиллерией гражданскую больницу в Суджанском районе. Об этом рассказал местный житель военному следователю СК РФ, видео с его показаниями есть в распоряжении ТАСС.

«И в этот же день, уже к обеду, по больнице начали стрелять. Артиллерия бомбила. Так плотно, очень сильно бомбили они (ВСУ — прим. ТАСС), сильный обстрел был. Прилетов никто и не считал, мы уже спустились [в укрытие]», — рассказал мужчина.

По его словам, в населенных пунктах, которые он проезжал, было много поврежденных домов и гражданских автомобилей. Местный житель отметил, что в российские войска ВСУ даже не планировали целиться, удары приходились именно по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.