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Путин на встрече с Пезешкианом отметил рост товарооборота между РФ и Ираном

14:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин.

«В этому году мы наблюдаем рост товарооборота, правда, он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая», — отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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