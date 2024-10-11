Путин на встрече с Пезешкианом отметил рост товарооборота между РФ и Ираном
14:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин.
«В этому году мы наблюдаем рост товарооборота, правда, он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая», — отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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