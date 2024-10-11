43 военнослужащих ВСУ за неделю сдались в плен — Минобороны РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

43 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.