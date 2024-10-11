КНДР выставляет ультиматум Южной Корее и требует прекратить засылать БПЛА — ЦТАК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в качестве ультиматума требует от Южной Кореи прекратить засылать беспилотники с агитационными листовками в народную республику, военные КНДР приведут в полную готовность наступательные средства на границе. Об этом заявили в МИД КНДР.

«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе», — говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы в последний раз в качестве ультиматума делаем серьезное предупреждение», — заявили в Пхеньяне. КНДР требует прекратить «провокации».