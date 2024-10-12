За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 400 человек

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 400 человек, уничтожено 18 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе 6 танков, 2 боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, 4 миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.