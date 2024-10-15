Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны
11:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании решили заморозить Уордробский диалог с Грузией на уровне министров и отменить переговоры между штабами обороны двух стран из-за действий грузинских властей. Об этом сообщил посол Соединенного Королевства в Грузии Гаррет Уорд.
«По указанным причинам (действия властей Грузии — прим. ТАСС) впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордробский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности», — заявил Уорд в интервью грузинскому информагентству Интерпрессньюс.
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