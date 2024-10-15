В Турции задержана россиянка, оставившая в аэропорту Антальи новорожденного
17:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие власти задержали россиянку, оставившую новорожденного в аэропорту Антальи, и возбудили в отношении нее уголовное дело. Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье, задержана также мать женщины.
«По поступившей в генеральное консульство информации, в Анталье задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. После обнаружения младенца персоналом аэропорта указанная россиянка и ее мать были задержаны местными компетентными службами. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в диппредставительстве.
НОВОСТИ
- 17:12 15.10.2024
- Статус ветерана боевых действий могут получить 2,8 тыс. следователей СК и прокуроров
- 16:32 15.10.2024
- Певица Вика Цыганова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
- 16:32 15.10.2024
- На Украине уничтожено почти 90% тепловой электрогенерации — премьер
- 16:12 15.10.2024
- Договор с КНДР включает сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердил Песков
- 16:00 15.10.2024
- Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 23 тыс. человек
- 15:32 15.10.2024
- Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам в России
- 15:12 15.10.2024
- Власти Иерусалима пригрозили отключить воду и свет в офисе БАПОР и захватить его
- 15:00 15.10.2024
- Силы ПВО РФ за сутки сбили авиабомбу Hammer и 43 украинских беспилотника
- 14:32 15.10.2024
- Песков призвал дождаться саммита БРИКС для выводов о статусе в нем Эр-Рияда
- 14:12 15.10.2024
- Украину перед началом учебного года покинули 300 тыс. школьников — депутат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать