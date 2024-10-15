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В Турции задержана россиянка, оставившая в аэропорту Антальи новорожденного

17:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие власти задержали россиянку, оставившую новорожденного в аэропорту Антальи, и возбудили в отношении нее уголовное дело. Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье, задержана также мать женщины.

«По поступившей в генеральное консульство информации, в Анталье задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. После обнаружения младенца персоналом аэропорта указанная россиянка и ее мать были задержаны местными компетентными службами. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в диппредставительстве.

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