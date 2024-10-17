Совбез ООН в тупике и нуждается в реформе, средние державы должны быть услышаны — Токаев
15:12 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альтернативы Организации Объединенных Наций в настоящее время нет, ее необходимо укреплять, однако Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, в результате которой голоса средних держав должны быть услышаны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
«Что касается Организации Объединенных Наций, то я твердо убежден, что ее нужно укреплять, потому что она незаменима. <…> Голоса региональных держав и средних держав должны быть услышаны, прежде всего в Совете Безопасности. Совет Безопасности также нуждается в реформировании, потому что, к сожалению, он находится в тупиковой ситуации, из которой нам нужно найти выход», — привели в пресс-службе главы государства слова Токаева.
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