Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы, поскольку терпит поражение — Орбан
12:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы, как ей советуют страны Запада, потому что терпит поражение на поле боя. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«В результате военных действий положение изменилось в пользу России, в связи с чем Украина не может вести переговоры с позиции силы, как ей советует Запад, в то время как люди погибают на фронте», — отметил он. Глава правительства подчеркнул, что именно поэтому необходимо как можно скорее достичь прекращения огня и приступить к мирным переговорам.
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