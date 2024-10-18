Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы, поскольку терпит поражение — Орбан

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы, как ей советуют страны Запада, потому что терпит поражение на поле боя. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«В результате военных действий положение изменилось в пользу России, в связи с чем Украина не может вести переговоры с позиции силы, как ей советует Запад, в то время как люди погибают на фронте», — отметил он. Глава правительства подчеркнул, что именно поэтому необходимо как можно скорее достичь прекращения огня и приступить к мирным переговорам.