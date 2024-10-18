0
0
133
НОВОСТИ

Сейчас не время для новых налоговых льгот — замминистра финансов РФ

16:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России в вопросе введения налогового вычета для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в размере 6% от заработной платы придерживается позиции, что сейчас не время для налоговых льгот. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

«К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот», — сказал Моисеев.

В начале октября председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил установить налоговый вычет для индивидуальных инвестиционных счетов в размере 6% от зарплаты. Это необходимо для стимулирования притока инвестиций от физических лиц, пояснял он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 18.10.2024
В ООН заявили, что регулярно публикуют сведения о пытках россиян в украинском плену
0
5
16:32 18.10.2024
ХАМАС заявило, что заложники не будут освобождены до вывода сил Израиля из Газы
0
95
16:25 18.10.2024
Эффект от генеративного искусственного интеллекта для Сбера превысит 10 миллиардов рублей в этом году
0
94
16:20 18.10.2024
Сбер, Минфин и ВШЭ объединили усилия по финансовому просвещению граждан
0
100
16:12 18.10.2024
ВСУ покинули позиции у Любимовки Курской области, испугавшись полного окружения — МО РФ
0
137
15:32 18.10.2024
Валенса признался в намерении поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы
0
195
15:12 18.10.2024
ВСУ потеряли более 505 человек на курском направлении за сутки — МО РФ
0
206
15:00 18.10.2024
Прибыль банков РФ в сентябре составила 336 млрд руб., с начала года — 2,7 трлн руб.
0
220
14:58 18.10.2024
Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» представят в Индии при поддержке "Роснефти"
0
227
14:32 18.10.2024
В плен за неделю сдались 48 украинских военных — МО РФ
0
232

Возврат к списку