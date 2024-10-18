Сейчас не время для новых налоговых льгот — замминистра финансов РФ
16:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России в вопросе введения налогового вычета для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в размере 6% от заработной платы придерживается позиции, что сейчас не время для налоговых льгот. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
«К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот», — сказал Моисеев.
В начале октября председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил установить налоговый вычет для индивидуальных инвестиционных счетов в размере 6% от зарплаты. Это необходимо для стимулирования притока инвестиций от физических лиц, пояснял он.
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