Сейчас не время для новых налоговых льгот — замминистра финансов РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России в вопросе введения налогового вычета для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в размере 6% от заработной платы придерживается позиции, что сейчас не время для налоговых льгот. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

«К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот», — сказал Моисеев.

В начале октября председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил установить налоговый вычет для индивидуальных инвестиционных счетов в размере 6% от зарплаты. Это необходимо для стимулирования притока инвестиций от физических лиц, пояснял он.