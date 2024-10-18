В ООН заявили, что регулярно публикуют сведения о пытках россиян в украинском плену

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не согласилось с критикой в свой адрес со стороны российских дипломатов, обративших внимание на случаи замалчивания нарушений прав и свобод на Украине, включая пытки пленных россиян в украинском плену. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заверила, что ее управление регулярно публикует сведения о пытках.

По ее словам, эти данные «четко и последовательно» описываются в сообщениях ооновского управления.

Троссел привлекла в этой связи внимание к последнему по времени докладу УВКПЧ, представленному 8 октября на 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), проходившей в Женеве с 9 сентября по 11 октября. В нем пытки и жестокое обращение в отношении российских пленных со стороны ВСУ и СБУ расцениваются как «постоянная тенденция». «Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 предоставили последовательные и подробные сведения о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на постоянную тенденцию», — говорится в докладе. При этом «основными методами пыток и жестокого обращения были жестокие избиения, в том числе по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием», а также электрошок. Для пыток использовались «различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки», электрошокеры и «иные электрические устройства, например автомобильные аккумуляторы». УВКПЧ рекомендовало властям Украины обеспечить обращение с российскими военнопленными в соответствии с гуманитарным правом, защитить их от пыток и жестокого обращения.