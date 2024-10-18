ВСУ спешно создают в Судже бетонные укрепления — силовики
17:12 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали спешно возводить в Судже в Курской области бетонные укрепления, которые получаются плохого качества. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — сказал собеседник агентства.
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