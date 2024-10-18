17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали спешно возводить в Судже в Курской области бетонные укрепления, которые получаются плохого качества. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — сказал собеседник агентства.